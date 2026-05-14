Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лантратова назначена уполномоченным по правам человека в России

Государственная дума на пленарном заседании утвердила Яну Лантратову, представляющую фракцию «Справедливая Россия», на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Источник: Яна Лантратова

Ранее Лантратова занимала пост председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

На этом посту Лантратова сменит Татьяну Москалькову.

Как следует из законодательства, назначение и освобождение от должности уполномоченного по правам человека в РФ осуществляется Государственной думой. Право выдвигать кандидатов предоставлено президенту, Совету Федерации, депутатам и фракциям Госдумы.

Омбудсмен считается назначенным, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов. После оглашения итогов голосования уполномоченный по правам человека приносит присягу: произносит ее вслух, стоя, положив руку на Конституцию РФ. Вступление в должность происходит с момента принесения присяги.

Полномочия Татьяны Москальковой на посту омбудсмена РФ истекли в апреле 2026 года. В соответствии с российским законодательством, одно и то же лицо не может занимать должность уполномоченного по правам человека более двух сроков подряд.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография бывшего омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше