Лантратова назначена уполномоченным по правам человека в России

Ранее Лантратова занимала пост председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
На этом посту Лантратова сменит Татьяну Москалькову.
Как следует из законодательства, назначение и освобождение от должности уполномоченного по правам человека в РФ осуществляется Государственной думой. Право выдвигать кандидатов предоставлено президенту, Совету Федерации, депутатам и фракциям Госдумы.
Омбудсмен считается назначенным, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов. После оглашения итогов голосования уполномоченный по правам человека приносит присягу: произносит ее вслух, стоя, положив руку на Конституцию РФ. Вступление в должность происходит с момента принесения присяги.
Полномочия Татьяны Москальковой на посту омбудсмена РФ истекли в апреле 2026 года. В соответствии с российским законодательством, одно и то же лицо не может занимать должность уполномоченного по правам человека более двух сроков подряд.