Полковник Ходаренок допустил исчезновение НАТО как трансатлантического союза

И главный вопрос — насколько и к какому времени этот союз будет готов к войне XXI века, скажем, с применением только конвенциональных средств поражения? Вполне возможно, что обозначаемые европейскими политиками даты войны с Россией — 2029−2030 годы — это не только предполагаемые сроки начала военных действий, но и временные рубежи, к которым хотя бы в первом приближении надо довести вооруженные силы государств Старого света до минимально боеспособного состояния. То есть, как минимум, отказаться от контрактного способа комплектования, увеличить боевой и численный состав, перевооружить, осуществить необходимое оперативное оборудование предстоящего театра военных действий, создать группировки на стратегических и тактических направлениях.