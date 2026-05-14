СВО
Политолог раскрыл, зачем Запад давит на Зеленского через НАБУ и САП

Западные партнеры пытаются ограничить возможности Владимира Зеленского влиять на силовые структуры Украины, а основными инструментами давления на украинского лидера выступают Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Михаил Павлив.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, блокирование воздействия президента Украины на силовые ведомства должно стать частью соглашения о выделении Киеву кредита на €90 млрд (7,7 трлн рублей). Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что менять Зеленского на другого политика для Запада «нелогично и бессмысленно» — вместо этого усилия направлены на то, чтобы украинский лидер подписал и выполнил меморандум, прилагаемый к кредиту.

Кроме того, по мнению эксперта, одной из целей давления является переформатирование Верховной рады. Речь идет о создании коалиционного правительства, на которое Зеленский не сможет оказывать воздействия.

«Плюс задача — выбить окончательно из политики [Андрея] Ермака и [Рустема] Умерова», — добавил Павлив.

Ранее СМИ назвали опасным знаком молчание Зеленского после ареста Ермака. Отмечалось, что этот скандал может обернуться катастрофой для президента Украины.