Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: война в Иране дает Китаю значительные преимущества перед США

Согласно конфиденциальному отчету разведки США, Китай получает стратегические преимущества от войны США с Ираном, тогда как США постепенно сдают позиции, пишет американская газета The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, отчет был подготовлен на этой неделе для председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала Дэна Кейна и вызвал тревогу в Пентагоне из-за геополитических издержек, которые несет Вашингтона в противостоянии с Тегераном.

В отчете говорится, что Пекин получает дипломатические, военные, экономические и медийные преимущества, пока США тратят колоссальные ресурсы на конфликт.

Военные преимущества

Китай продает оружие странам Персидского залива, которые стремятся защититься от иранских атак. А США война с Ираном лишила огромных запасов боеприпасов. Особенно заметно это отразилось на ограниченных средствах противоракетной обороны Patriot, перехватчиках THAAD и крылатых ракетах Tomahawk.

К тому же Иран повредил или разрушил военную технику и объекты США по всему Ближнему Востоку.

Кампания против Ирана позволяет Китаю понаблюдать за тем, как США ведут войны, и начать планировать будущие операции с учетом этих «уроков».

Все это вызывает опасения у Тайваня, Японии, Южной Кореи и других союзников по поводу военной готовности США к возможному конфликту с Китаем.

Экономические преимущества

В отчете разведки отмечается, что после того, как Иран закрыл Ормузский пролив Китай справился с дефицитом энергоресурсов благодаря развитию возобновляемых источников энергии и своим огромным запасам нефти. Теперь Пекин помогает странам по всему миру удовлетворить потребности в энергоресурсах, что позволяет Китаю «приобретать друзей» за рубежом.

Между тем авторитет Дональда Трампа как внутри страны, так и в мире ослаблен из-за недовольства ближневосточным конфликтом и значительного ущерба, который он нанес мировой экономике.

WP подчеркивает, что во время прошлых энергетических кризисов Вашингтон рассылал чиновников по всему миру и созывал экстренные совещания для решения проблемы дефицита, но администрация Трампа не проявляет интереса к таким усилиям.

Это создало пробел, над заполнением которого работает Пекин. Это не альтруизм. Пекин не упускает возможности вбить клинья между Америкой и ее традиционными партнерами.

Райан Хасс
эксперт по Китаю из Брукингского института*

Медийные преимущества

В докладе утверждается, что Пекин использует антивоенную риторику в своих публичных заявлениях, чтобы подорвать имидж США и представить Америку «дестабилизирующим» и «агрессивным» игроком на международной арене. Эксперты предупреждают, что конфликт на Ближнем Востоке усиливает глобальное влияние Китая и ослабляет позиции США в отношениях с союзниками.

* Брукингский институт внесен в РФ в реестр нежелательных организаций

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше