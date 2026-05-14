WP: война в Иране дает Китаю значительные преимущества перед США

Военные преимущества
Китай продает оружие странам Персидского залива, которые стремятся защититься от иранских атак. А США война с Ираном лишила огромных запасов боеприпасов. Особенно заметно это отразилось на ограниченных средствах противоракетной обороны Patriot, перехватчиках THAAD и крылатых ракетах Tomahawk.
К тому же Иран повредил или разрушил военную технику и объекты США по всему Ближнему Востоку.
Все это вызывает опасения у Тайваня, Японии, Южной Кореи и других союзников по поводу военной готовности США к возможному конфликту с Китаем.
Экономические преимущества
В отчете разведки отмечается, что после того, как Иран закрыл Ормузский пролив Китай справился с дефицитом энергоресурсов благодаря развитию возобновляемых источников энергии и своим огромным запасам нефти. Теперь Пекин помогает странам по всему миру удовлетворить потребности в энергоресурсах, что позволяет Китаю «приобретать друзей» за рубежом.
Между тем авторитет Дональда Трампа как внутри страны, так и в мире ослаблен из-за недовольства ближневосточным конфликтом и значительного ущерба, который он нанес мировой экономике.
WP подчеркивает, что во время прошлых энергетических кризисов Вашингтон рассылал чиновников по всему миру и созывал экстренные совещания для решения проблемы дефицита, но администрация Трампа не проявляет интереса к таким усилиям.
Это создало пробел, над заполнением которого работает Пекин. Это не альтруизм. Пекин не упускает возможности вбить клинья между Америкой и ее традиционными партнерами.
Медийные преимущества
В докладе утверждается, что Пекин использует антивоенную риторику в своих публичных заявлениях, чтобы подорвать имидж США и представить Америку «дестабилизирующим» и «агрессивным» игроком на международной арене. Эксперты предупреждают, что конфликт на Ближнем Востоке усиливает глобальное влияние Китая и ослабляет позиции США в отношениях с союзниками.
* Брукингский институт внесен в РФ в реестр нежелательных организаций