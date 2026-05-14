Песков исключил влияние дела Ермака на переговоры по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по его мнению, дело бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не окажет влияния на процесс урегулирования ситуации на Украине.

Источник: Reuters

«Не думаю, что это может и возымеет какое-то влияние для дальнейшего продолжения мирного процесса», — сказал Песков журналистам.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) огласил приговор в отношении Ермака, который обвиняется в легализации денежных средств при строительстве элитного жилья в окрестностях Киева. Ему назначена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Сам Ермак заявил, что не располагает такой суммой, а его защита намерена подать апелляцию.

