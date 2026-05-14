Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Мадуро рассказал о переводе отца в общую камеру в тюрьме Нью-Йорка

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в общей камере вместе с 18 заключенными. Об этом его сын, Николас Мадуро Герра, сообщил в интервью изданию Spiegel.

Источник: Reuters

Как уточнил Николас Мадуро Герра, в настоящее время они созваниваются каждый вечер.

«Сначала Мадуро находился в одиночной камере, занимался спортом и писал дневник, а затем его перевели в общую камеру с 18 заключенными», — заявил он.

По словам сына бывшего президента, в камере Николас Мадуро читает Библию, смотрит телевизор и изучает английский язык.

Рано утром 3 января США задержали Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Супруги были доставлены в Метрополитенский исправительный центр (Metropolitan Detention Center) в Нью-Йорке. Американские власти предъявили им обвинения в торговле наркотиками и терроризме.

Обвинения также выдвинуты против 35-летнего Николаса Мадуро Герры — единственного сына Мадуро. Как отмечает Spiegel, в Венесуэле его долгое время называли «принцем» и рассматривали как возможного преемника отца. В настоящее время Николас Мадуро Герра находится в Каракасе.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше