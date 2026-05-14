Сын Мадуро рассказал о переводе отца в общую камеру в тюрьме Нью-Йорка

Как уточнил Николас Мадуро Герра, в настоящее время они созваниваются каждый вечер.
«Сначала Мадуро находился в одиночной камере, занимался спортом и писал дневник, а затем его перевели в общую камеру с 18 заключенными», — заявил он.
По словам сына бывшего президента, в камере Николас Мадуро читает Библию, смотрит телевизор и изучает английский язык.
Рано утром 3 января США задержали Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Супруги были доставлены в Метрополитенский исправительный центр (Metropolitan Detention Center) в Нью-Йорке. Американские власти предъявили им обвинения в торговле наркотиками и терроризме.
Обвинения также выдвинуты против 35-летнего Николаса Мадуро Герры — единственного сына Мадуро. Как отмечает Spiegel, в Венесуэле его долгое время называли «принцем» и рассматривали как возможного преемника отца. В настоящее время Николас Мадуро Герра находится в Каракасе.