Эксперт назвал причину, почему ЕС прекратит помогать Киеву

«ЕС может прекратить финансирование Украины, но не из-за дела Ермака, а потому что финансирование зависит от принятия Киевом ряда законов. Во-первых, это повышение налогов, которое требуют Международный валютный фонд и Евросоюз. Плюс пакет законов, требующих расширения полномочий НАБУ, в частности, снятие сроков давности по коррупционным делам и перевод судебных и правоохранительных органов Украины под внешнее управление. Это будет осуществляться путем выборов их глав через голосование международных экспертов в комиссиях, где те будут оказывать ключевое влияние», — пояснил собеседник NEWS.ru.