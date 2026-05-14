Эксперт назвал причину, почему ЕС прекратит помогать Киеву

По его словам, ключевые требования международных кредиторов касаются повышения налогов и расширения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
«ЕС может прекратить финансирование Украины, но не из-за дела Ермака, а потому что финансирование зависит от принятия Киевом ряда законов. Во-первых, это повышение налогов, которое требуют Международный валютный фонд и Евросоюз. Плюс пакет законов, требующих расширения полномочий НАБУ, в частности, снятие сроков давности по коррупционным делам и перевод судебных и правоохранительных органов Украины под внешнее управление. Это будет осуществляться путем выборов их глав через голосование международных экспертов в комиссиях, где те будут оказывать ключевое влияние», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Журналист считает, что именно через скандал, известный как «Миндичгейт», Евросоюз вместе с антизеленской коалицией внутри Украины пытается продавить принятие этих законов. В это объединение, по его словам, входят грантовые активисты, депутаты, а также сторонники экс-лидера государства Петра Порошенко* и главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского. Всех их ранее отстранили от распределения европейской помощи.
Эксперт добавил, что эти силы хотят отобрать часть власти у «семьи Зеленского» — вертикали, которую президент выстроил вместе с Ермаком. Их цель — протолкнуть пакет законов, усиливающий контроль ЕС над Киевом. Именно поэтому Зеленского вынуждают принять эти решения.
Ранее немецкая газета Spiegel обратила внимание на то, что молчание Владимира Зеленского после нанесенного удара по его репутации из-за антикоррупционного скандала — опасный для него знак. В издании уточнили, что бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку вручили официальное обвинение по уголовному делу, а он был тесно и долго связан с Зеленским. Автор публикации подчеркнул, что выбранная главой киевского режима стратегия «отмолчаться» не решает проблему общественного негодования, которое нарастает.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму