NPR: ОАЭ опровергли сообщения о визите израильского премьера Нетаньяху

Американский канал NPR напоминает, что канцелярия Нетаньяху в среду сообщила, что премьер встретился с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном, что «привело к историческому прорыву в отношениях между Израилем и ОАЭ». Как предполагало агентство Reuters, указанная встреча могла состояться 26 марта в городе Эль-Айн у границы с Оманом и продолжалась несколько часов.