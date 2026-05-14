Американский канал NPR напоминает, что канцелярия Нетаньяху в среду сообщила, что премьер встретился с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном, что «привело к историческому прорыву в отношениях между Израилем и ОАЭ». Как предполагало агентство Reuters, указанная встреча могла состояться 26 марта в городе Эль-Айн у границы с Оманом и продолжалась несколько часов.
Однако официальное эмиратское информагентство WAM и МИД страны опровергли «циркулирующие сообщения» о визите Нетаньяху в Эмираты. Согласно WAM, отношения ОАЭ с Израилем «являются публичными и… не основаны на непрозрачных или неофициальных договоренностях». Кроме того, агентство отрицает, что какая-либо израильская военная делегация была принята в ОАЭ.
Любые утверждения о необъявленных визитах или нераскрытых договоренностях являются совершенно безосновательными, если о них официально не объявлено соответствующими органами ОАЭ.
На прошлой неделе WAM проинформировало о телефонном разговоре Нетаньяху с президентом ОАЭ, в котором израильский премьер призвал эмиратского лидера осудить иранские атаки. NPR подчеркивает, что это было редкое публичное признание прямых переговоров между странами, которые нормализовали отношения в рамках «Соглашений Авраама» и укрепили связи с начала американо-израильской войны против Ирана.
Иран, со своей стороны, раскритиковал это соглашение и неоднократно заявлял, что Израиль сохраняет военное и разведывательное присутствие в Эмиратах.