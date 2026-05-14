Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NPR: ОАЭ опровергли сообщения о визите израильского премьера Нетаньяху

ОАЭ опровергли информацию о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил страну во время войны Израиля и США против Ирана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский канал NPR напоминает, что канцелярия Нетаньяху в среду сообщила, что премьер встретился с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном, что «привело к историческому прорыву в отношениях между Израилем и ОАЭ». Как предполагало агентство Reuters, указанная встреча могла состояться 26 марта в городе Эль-Айн у границы с Оманом и продолжалась несколько часов.

Однако официальное эмиратское информагентство WAM и МИД страны опровергли «циркулирующие сообщения» о визите Нетаньяху в Эмираты. Согласно WAM, отношения ОАЭ с Израилем «являются публичными и… не основаны на непрозрачных или неофициальных договоренностях». Кроме того, агентство отрицает, что какая-либо израильская военная делегация была принята в ОАЭ.

Любые утверждения о необъявленных визитах или нераскрытых договоренностях являются совершенно безосновательными, если о них официально не объявлено соответствующими органами ОАЭ.

заявление МИД ОАЭ

На прошлой неделе WAM проинформировало о телефонном разговоре Нетаньяху с президентом ОАЭ, в котором израильский премьер призвал эмиратского лидера осудить иранские атаки. NPR подчеркивает, что это было редкое публичное признание прямых переговоров между странами, которые нормализовали отношения в рамках «Соглашений Авраама» и укрепили связи с начала американо-израильской войны против Ирана.

Иран, со своей стороны, раскритиковал это соглашение и неоднократно заявлял, что Израиль сохраняет военное и разведывательное присутствие в Эмиратах.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше