Эксперт раскрыл причины краха кабмина Латвии из-за дронов ВСУ

Падение обломков украинских БПЛА на территории Латвии продемонстрировало неспособность республики обеспечить собственную безопасность. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал Алексей Ярошенко, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Российская газета

По словам эксперта, этот инцидент обнажил фундаментальный разрыв между громкими обещаниями правительства и реальным состоянием обороноспособности. Ярошенко отметил, что в течение более чем трех десятилетий после распада СССР Латвия строила свою внутреннюю и внешнюю политику вокруг мифа о «российской угрозе». Власти постоянно говорили о необходимости наращивать военные расходы и усиливать присутствие НАТО на восточном фланге.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул: латвийское правительство заявляло, что страны Балтии — это передний край противостояния с Россией, и они готовы быть авангардом.

«Оказалось, что они вообще неспособны на это. Вся их риторика оказалась враньем. И украинские беспилотники это доказали», — пояснил Ярошенко.

Политолог указал, что инциденты с беспилотниками развеяли сразу три главных мифа, которые продвигала латвийская пропаганда. Первый из них был связан с уверенностью в безопасности, которую якобы гарантирует членство в НАТО. Второй миф рухнул после того, как вскрылось отсутствие по-настоящему функционирующей системы противовоздушной обороны. Третий же показал: Россия не представляет для стран Балтии никакой угрозы.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об уходе в отставку. Поводом стал острый конфликт внутри правящей коалиции. Политический кризис в стране набрал обороты после скандала, в центре которого оказался министр обороны Андрис Спрудс, а также серии инцидентов с беспилотниками в регионе Латгале.

