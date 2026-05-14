Эксперт раскрыл причины краха кабмина Латвии из-за дронов ВСУ

По словам эксперта, этот инцидент обнажил фундаментальный разрыв между громкими обещаниями правительства и реальным состоянием обороноспособности. Ярошенко отметил, что в течение более чем трех десятилетий после распада СССР Латвия строила свою внутреннюю и внешнюю политику вокруг мифа о «российской угрозе». Власти постоянно говорили о необходимости наращивать военные расходы и усиливать присутствие НАТО на восточном фланге.
Собеседник NEWS.ru подчеркнул: латвийское правительство заявляло, что страны Балтии — это передний край противостояния с Россией, и они готовы быть авангардом.
«Оказалось, что они вообще неспособны на это. Вся их риторика оказалась враньем. И украинские беспилотники это доказали», — пояснил Ярошенко.
Политолог указал, что инциденты с беспилотниками развеяли сразу три главных мифа, которые продвигала латвийская пропаганда. Первый из них был связан с уверенностью в безопасности, которую якобы гарантирует членство в НАТО. Второй миф рухнул после того, как вскрылось отсутствие по-настоящему функционирующей системы противовоздушной обороны. Третий же показал: Россия не представляет для стран Балтии никакой угрозы.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об уходе в отставку. Поводом стал острый конфликт внутри правящей коалиции. Политический кризис в стране набрал обороты после скандала, в центре которого оказался министр обороны Андрис Спрудс, а также серии инцидентов с беспилотниками в регионе Латгале.