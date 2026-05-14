Политолог: Трамп намерен возобновить войну с Ираном

Решение определил один голос — против принятия резолюции выступили 50 сенаторов, за — 49. В случае принятия документа, администрация Трампа должна была завершить войну в Иране.
По данным CNN, ограничение военных полномочий Трампа поддержали три сенатора-республиканца, а против проголосовал один представитель Демократической партии.
На решение Сената США обратил внимание политолог Фархад Ибрагимов. По мнению эксперта, оно фактически «развязало» Трампу руки.
Проще говоря, Трамп намерен возобновить военную операцию против Ирана практически сразу после возвращения из Китая.
Некоторые в администрации Трампа полагают, что смогут убедить Пекин повлиять на Тегеран во избежание силового сценария. По мнению Ибрагимова, такая стратегия может оказаться несостоятельной, и в будущем переход к силовой модели не исключен.
Ранее о политических амбициях Дональда Трампа Новостям Mail рассказал доцент Финансового университета Иван Пятибратов. Эксперт считает, что Трамп перейдет к захвату Кубы только после того, как завершит войну в Иране.