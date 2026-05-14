Рубио: позиция США по вооружениям Тайваню осталась прежней

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что позиция Вашингтона по вопросу поставок вооружений Тайваню не претерпела изменений после визита президента Дональда Трампа в Китай.

Источник: AP 2024

По словам госсекретаря, данная тема не входила в число приоритетных в ходе переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Рубио напомнил, что последняя продажа вооружений Тайваню была осуществлена в декабре прошлого года. Он также уточнил, что в этом вопросе ключевую роль играет конгресс США, принимающий соответствующее решение.

«Политика США по теме Тайваня не изменилась по состоянию на сегодня после встречи, которая была сегодня», — пояснил дипломат.

Встреча лидеров двух стран прошла в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР, который состоялся 13—15 мая.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше