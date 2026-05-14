Как в ГД оценивают роль США в урегулировании кризиса на Украине

Американские политики, по мнению депутата Госдумы Александра Толмачева, часто переоценивают собственное влияние на глобальные процессы. В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что итоговое решение по украинскому конфликту останется за Россией, несмотря на активность посредников из Вашингтона.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Не приуменьшая роль США в переговорном процессе и стремлении урегулировать конфликт, заметим: американцы любят преувеличивать свою роль в международных вопросах», — приводит слова собеседника NEWS.ru.

Толмачев подчеркнул, что именно у России есть исключительное право ставить точку в противостоянии с Украиной и считать конфликт завершенным. По его мнению, Вашингтон привык беззастенчиво присваивать заслуги. В качестве примера депутат напомнил о попытках США приписать себе победу над фашизмом. Сейчас, добавил он, Белый дом стремится записать себя в круг тех, кто одолел его неонацистских наследников.

Парламентарий назвал участие посредников в переговорах позитивным сигналом. При этом он отметил, что крайне важно, чтобы такие игроки не разжигали конфликт под видом «помощи» и не пытались извлечь собственную выгоду, прикрываясь миротворческими целями.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов содействовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса. По его словам, и американский президент, и вся его команда активно стремятся включиться в мирный процесс.

