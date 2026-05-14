Толмачев подчеркнул, что именно у России есть исключительное право ставить точку в противостоянии с Украиной и считать конфликт завершенным. По его мнению, Вашингтон привык беззастенчиво присваивать заслуги. В качестве примера депутат напомнил о попытках США приписать себе победу над фашизмом. Сейчас, добавил он, Белый дом стремится записать себя в круг тех, кто одолел его неонацистских наследников.
Парламентарий назвал участие посредников в переговорах позитивным сигналом. При этом он отметил, что крайне важно, чтобы такие игроки не разжигали конфликт под видом «помощи» и не пытались извлечь собственную выгоду, прикрываясь миротворческими целями.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов содействовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса. По его словам, и американский президент, и вся его команда активно стремятся включиться в мирный процесс.