Fox: американская делегация в Китае работает в условиях «цифровой изоляции»

Американский канал Fox News сообщает, что официальные лица и сотрудники спецслужб оставили свои мобильные телефоны дома, а вместо них взяли в Китай предварительно одобренные «чистые» телефоны, «одноразовые» ноутбуки, а также зарядку, внешние аккумуляторы и аксессуары строго американского производства. «Временные» устройства позволяют американским службам безопасности определить, были ли они изменены и был ли к ним получен несанкционированный доступ во время поездки.
Более того, США в ходе визита Трампа в Китай могли создать жестко контролируемые «зоны безопасности», где официальные лица могут связаться с родиной. Как утверждается, такие временные секретные информационные центры (SCIF) представляют из себя защищенные помещения, например, в отелях, предназначенные для предотвращения электронного наблюдения и подслушивания.
Но, согласно Fox, такие меры предосторожности превращают простейшие рутинные задачи в головную боль: списки контактов недоступны, доступ к облачным сервисам ограничен, многие переходят на бумажные документы. А некоторые чиновники уже несколько дней работают без привычного цифрового сопровождения, отмечает издание. Сообщения, которые обычно мгновенно передаются через зашифрованные приложения или синхронизированные устройства, теперь направляются по контролируемым каналам, временным учетным записям или передаются лично.
В США давно бытует убеждение, что все устройства — телефоны, ноутбуки, планшеты, которые ввозятся в Китай, и даже Wi-Fi в отелях, «потенциально скомпрометированы». Представители американских спецслужб на брифингах четко инструктируют официальных лиц и журналистов, как действовать, поскольку, как они утверждают, «в Китае за всеми ведется наблюдение».
Мы всегда рекомендуем исходить из того, что все, что вы говорите и делаете — как лично, так и в цифровом формате, — может отслеживаться. И вести себя соответственно.
Представители китайских властей отвергли обвинения в том, что в стране ведется «ненадлежащее наблюдение» за иностранцами.