Fox: американская делегация в Китае работает в условиях «цифровой изоляции»

Американский канал Fox News сообщает, что официальные лица и сотрудники спецслужб оставили свои мобильные телефоны дома, а вместо них взяли в Китай предварительно одобренные «чистые» телефоны, «одноразовые» ноутбуки, а также зарядку, внешние аккумуляторы и аксессуары строго американского производства. «Временные» устройства позволяют американским службам безопасности определить, были ли они изменены и был ли к ним получен несанкционированный доступ во время поездки.