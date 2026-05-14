Мерц заявил, что Европа сама выберет посредника для диалога с РФ

В субботу российский лидер, отвечая на вопросы журналистов о возможном собеседнике в диалоге между Россией и Европой, высказал мнение, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом Путин отметил, что выбирать следует самим европейцам, и такой лидер должен пользоваться их доверием, а также не допускать высказываний, оскорбительных для Москвы. Президент подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.