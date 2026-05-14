LRT: в Литве не позволят использовать свое воздушное пространство в военных целях третьих лиц

Президент Гитанас Науседа в среду заявил, что любое несанкционированное военное использование воздушного пространства Литвы нарушит суверенитет и международное законодательство.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Литовская телерадиовещательная компания LRT передает, что Литва, по словам президента, не позволит ни одной иностранной державе, вовлеченной в вооруженный конфликт в Европе, использовать свою территорию или воздушное пространство для нанесения ударов беспилотниками по другому государству.

Моя позиция ясна и категорична: территория Литвы не использовалась и не будет использоваться для каких-либо военных операций третьей стороны против соседних государств.

Гитанас Науседа
президент Литвы

Политик предупредил, что «любая попытка» незаконно использовать воздушное пространство Литвы будет считаться грубым нарушением суверенитета и основополагающих норм международного права. Он добавил, что союзники по НАТО, а также лидеры стран, вовлеченных в конфликт в Европе, были проинформированы о позиции Вильнюса.

Днем ранее Аста Скайсгирите, главный советник Науседы по внешней политике, заверила, что Литва никогда не предоставляла и не будет предоставлять разрешения третьим лицам использовать свое воздушное пространство для военных операций.

В последние месяцы Украина расширила сферу применения беспилотников дальнего радиуса действия, и в Литве, Латвии и Эстонии было зафиксировано несколько инцидентов, связанных с «заблудившимися» дронами.

