Китай предложил США помощь в урегулировании конфликта с Ираном

Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это его первый визит в страну с 2017 года. Американский президент заявил, что его переговоры с китайской делегацией прошли «чрезвычайно позитивно». Си Цзиньпин сказал, что Китай и США могут «помогать друг другу добиваться успеха и способствовать благополучию всего мира». Господина Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в числе которых — Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs и Nvidia.