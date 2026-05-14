Китай предложил США помощь в урегулировании конфликта с Ираном

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту США Дональду Трампу помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом американский президент рассказал в интервью Fox News.
«Председатель Си хотел бы увидеть сделку. И он предложил помощь. Он сказал: “Если я могу хоть чем-то помочь, то я хотел бы помочь”», — рассказал Дональд Трамп. По его словам, руководитель Китая также пообещал, что Пекин не будет поставлять Ирану военную технику.
При этом Си Цзиньпин отметил, что Китай закупает значительные объемы нефти у Ирана, и подчеркнул важность продолжения таких поставок. Стороны, как утверждает Дональд Трамп, также согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым — в том числе для поставок энергоносителей. Американский президент также рассказал, что власти Китая согласились закупить у американского производителя Boeing 200 самолетов.
Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это его первый визит в страну с 2017 года. Американский президент заявил, что его переговоры с китайской делегацией прошли «чрезвычайно позитивно». Си Цзиньпин сказал, что Китай и США могут «помогать друг другу добиваться успеха и способствовать благополучию всего мира». Господина Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в числе которых — Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs и Nvidia.