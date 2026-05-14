Моди обсудил с Лавровым Украину, Ближний Восток и партнёрство с Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке. О состоявшейся беседе индийский лидер написал в своём блоге.

Источник: Life.ru

«Рад встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Поблагодарил его за информацию о прогрессе по различным аспектам нашего особого и привилегированного стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди добавил, что они также обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, подчеркнув при этом, что Индия последовательно выступает за переговоры, а не за эскалацию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи проводят встречу на полях саммита глав МИД БРИКС в Нью-Дели; повестка переговоров пока не раскрывается. При этом Россия и Индия сохраняют отдельный устойчивый дипломатический трек, который не сводится только к БРИКС: в последние годы отношения держатся на нескольких опорах — энергетике, оборонном сотрудничестве, торговле, расчётах в национальных валютах и координации на международных площадках.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

