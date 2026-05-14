Нетаньяху решил судиться с The New York Times из-за статьи о палестинцах

Ранее Life.ru писал, что в Израиле двух военнослужащих ЦАХАЛ приговорили к реальным срокам за осквернение христианских святынь в ливанской деревне Дебель. Один из солдат вставил сигарету в рот статуе Девы Марии, а второй снял происходящее на видео. Как сообщало издание AP, главного фигуранта отправили в военную тюрьму на 21 день, его сослуживца — на 14 дней.