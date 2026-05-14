Си Цзиньпин рассказал Трампу про китайскую философию в Храме Неба

Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это его первый визит в страну с 2017 года. Американский президент заявил, что его переговоры с китайской делегацией прошли «чрезвычайно позитивно». Си Цзиньпин сказал, что Китай и США могут «помогать друг другу добиваться успеха и способствовать благополучию всего мира».