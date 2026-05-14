Егора Ковальчука официально представили врио главы Брянской области

Заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Ерёмин официально представил Егора Ковальчука в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области. Торжественная церемония прошла в хрустальном зале регионального правительства, передаёт корреспондент РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Работал в нескольких регионах в сложной социально-экономической и общественно-политической обстановке. Уверен, что… весь свой профессиональный опыт Егор Викторович в полной мере направит на благо жителей Брянской области», — сказал Ерёмин, представляя нового руководителя.

Егор Ковальчук призвал управленческую команду области работать честно и открыто, обратившись к правительству, законодательному собранию региона, федеральным структурам и федеральным представительствам.

Напомним, президент России Владимир Путин принял отставки по собственному желанию губернатора Брянской области Александра Богомаза, назначив временно исполняющими обязанности Егора Ковальчука. Выборы губернатора региона пройдут в Единый день голосования 20 сентября, в Единый день голосования.

