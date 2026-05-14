BBC: Иран захватил «плавучий арсенал» в Оманском заливе

О том, что и кто именно находится на борту судна, захваченного иранцами, информации нет. Тем не менее известно, что такие «плавучие арсеналы» часто используются в Красном море, Аденском и Оманском заливе. Кроме услуг по хранению оружия и оборудования суда, подобные Hui Chuan, предоставляют частным охранным компаниям услуги по размещению охранников во время пересменок. Как рассказывал той же BBC Марк Грей, директор одного из операторов «плавучих арсеналов», британской MNG Maritime, на борту судов обычно есть специально оборудованные каюты, своеобразный спортзал на палубе и т.д.