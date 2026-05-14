Захарова назвала нелепыми заявления Японии от стремлении РФ к контактам с ней

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала нелепыми заявления со стороны Японии о якобы стремлении Москвы вступить в контакты с Токио. Об этом говорится в публикации ведомства на официальном сайте МИД России.
«МИД России инициативно не предлагал никаких встреч, о которых говорится в вышеупомянутых японских сообщениях, и не получал никаких предложений от Токио об их организации», — отметила Захарова.
По словам дипломата, Москва открыта к контактам с Японией, но не напрашивается на такое общение. Захарова также подчеркнула, что если Токио стремится к обеспечению интересов российских компаний, ему стоит создать нормальную политическую атмосферу.
Ранее KP.RU сообщал, что Японии необходимо восстановить дружеские отношения с Россией и вернуться к формату сотрудничества. Об этом заявил депутат правящей Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки.