Си Цзиньпин назвал визит Дональда Трампа в Китай историческим

Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином. Трамп заверил, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем, а итоги переговоров назвал превосходными. По его словам, он привёз в Китай ведущих мировых предпринимателей для развития торговли. На вопросы о Тайване он не ответил. По мнению наблюдателей, поездка Трампа получилась очень драматичной.