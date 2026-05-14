Маск привёз на встречу Трампа и Си в Пекине сына с непроизносимым именем

Предприниматель Илон Маск, прибывший в Китай вместе с делегацией президента США Дональда Трампа, взял с собой шестилетнего сына X A-Xii. Во время визита бизнесмен сообщил, что ребёнок изучает китайский язык.

Источник: Life.ru

Маск написал об этом в соцсети X на китайском языке, комментируя публикацию пользователя, который обратил внимание на появление ребёнка в Пекине. На фотографиях мальчик был одет в одежду с китайскими элементами.

«Мой сын учит китайский язык», — написал Маск.

Журналист агентства Xinhua Ли Цзэсинь также отметил, что внучки Трампа изучают китайский язык, а сын Маска появился в одежде в китайском стиле. По данным CBS News, предприниматель вместе с ребёнком присутствовал в Доме народных собраний в Пекине во время встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином, пообещав, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем, и позже назвал переговоры превосходными. Американский лидер привёз в Пекин крупных бизнесменов со всего мира — для развития торговых связей. На вопросы о том, поднималась ли тайваньская тема, он не ответил. Наблюдатели считают, что визит Трампа в Китай вышел крайне драматичным.

