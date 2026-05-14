Глава Минобороны Великобритании распорядился ускорить поставки ПВО Киеву

Джон Хили заявил, что за последние сутки Россия «совершила шокирующие атаки беспилотниками на Украину». В Минобороны России сообщали, что за сутки были поражены пункты дислокации ВФУ и иностранных наемников в 152 районах.

Источник: РБК

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили распорядился ускорить поставки Украине систем ПВО после ударов вооруженных сил России 14 мая, об этом он написал на своей странице в X.

«За последние 24 часа Россия совершила шокирующие атаки беспилотников на Украину. Я распорядился как можно скорее ускорить британские поставки систем противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам», — написал он.

Сегодня, 14 мая, в пресс-службе Минобороны России сообщили, что операционно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные воска и артиллерия ВС России за сутки поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации ВФУ и иностранных наемников в 152 районах.

Помимо этого, в Минобороны отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Николаевка в ДНР. Также в ведомстве указали, что за минувшие сутки был нанесен массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям ОПК Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары ВС России наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что Вооруженные силы Украины в настоящий момент являются «самыми сильными и могущественными» вооруженными силами во всей Европе.

11 мая The Telegraph со ссылкой на данные британского Минобороны сообщила, что Великобритания потратила больше $22 млн на спутниковую связь Starlink, часть оборудования была передана Украине для обеспечения связи на линии фронта.

Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
