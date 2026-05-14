Глава Минобороны Великобритании распорядился ускорить поставки ПВО Киеву

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили распорядился ускорить поставки Украине систем ПВО после ударов вооруженных сил России 14 мая, об этом он написал на своей странице в X.
«За последние 24 часа Россия совершила шокирующие атаки беспилотников на Украину. Я распорядился как можно скорее ускорить британские поставки систем противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам», — написал он.
Сегодня, 14 мая, в пресс-службе Минобороны России сообщили, что операционно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные воска и артиллерия ВС России за сутки поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации ВФУ и иностранных наемников в 152 районах.
Помимо этого, в Минобороны отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Николаевка в ДНР. Также в ведомстве указали, что за минувшие сутки был нанесен массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям ОПК Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары ВС России наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что Вооруженные силы Украины в настоящий момент являются «самыми сильными и могущественными» вооруженными силами во всей Европе.
11 мая The Telegraph со ссылкой на данные британского Минобороны сообщила, что Великобритания потратила больше $22 млн на спутниковую связь Starlink, часть оборудования была передана Украине для обеспечения связи на линии фронта.
Оставайтесь на связи с РБК в Максе.