Ковальчук назвал назначение в Брянскую область честью и ответственностью

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что назначение на должность для него — большая честь и огромная ответственность, передает НТВ. Об этом он сообщил на церемонии представления в правительстве региона.
«Это большая честь и огромная ответственность — работать в Брянской области», — признался Ковальчук.
Он также добавил, что он приложит все знания и опыт, чтобы оправдать доверие жителей Брянской области. Политик призвал все органы власти работать открыто и честно.
13 мая 2026 года президент Владимир Путин назначил Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области после отставки Александра Богомаза. Выборы нового руководителя региона пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года.
Егор Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Трудовую деятельность начал в 1995 году экономистом в банковской сфере, где проработал десять лет. В 2005 году перешел на муниципальную службу, возглавив челябинское МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Затем занимал должность заместителя главы администрации Челябинска по ЖКХ и городскому хозяйству. В 2012 году стал министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области, позже возглавлял министерство радиационной и экологической безопасности региона.
С 2015 по 2019 год работал директором департамента ЖКХ и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, затем занимал пост заместителя губернатора Челябинской области. С 17 мая 2023 года по 4 июля 2024 года являлся главой Миасского городского округа. В июле 2024 года он был назначен председателем правительства Луганской народной республики.
