Ковальчук назвал назначение в Брянскую область честью и ответственностью

Егор Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Трудовую деятельность начал в 1995 году экономистом в банковской сфере, где проработал десять лет. В 2005 году перешел на муниципальную службу, возглавив челябинское МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Затем занимал должность заместителя главы администрации Челябинска по ЖКХ и городскому хозяйству. В 2012 году стал министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области, позже возглавлял министерство радиационной и экологической безопасности региона.