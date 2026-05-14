Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин рассказал о вариантах завершения конфликта на Украине

Если конфликт на Украине не удастся решить дипломатическим путем, у России есть все возможности сделать это военно-техническим способом. Об этом в четверг, 14 мая, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Если конфликт на Украине не удастся решить дипломатическим путем, у России есть все возможности сделать это военно-техническим способом. Об этом в четверг, 14 мая, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, российская сторона продолжает выступать с предложениями о мирном завершении конфликта. Последним из них является предложение Киеву полностью освободить территорию ДНР и ЛНР, сказал глава СВР РФ.

— И тенденция в этом понятна — с начала нынешнего, 2026 года, российская армия освободила уже около 90 больших и малых населенных пунктов, и движение продолжается в одном направлении — на запад, — приводит слова Нарышкина РИА Новости.

13 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен отдать армии приказ покинуть Донбасс, чтобы открыть коридор к переговорам.

При этом ранее бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель раскрыла, что власти страны на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году якобы согласились «отдать Донбасс».

В свою очередь Владимир Зеленский считает, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса стал бы для страны стратегическим проигрышем.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше