Если конфликт на Украине не удастся решить дипломатическим путем, у России есть все возможности сделать это военно-техническим способом. Об этом в четверг, 14 мая, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, российская сторона продолжает выступать с предложениями о мирном завершении конфликта. Последним из них является предложение Киеву полностью освободить территорию ДНР и ЛНР, сказал глава СВР РФ.
— И тенденция в этом понятна — с начала нынешнего, 2026 года, российская армия освободила уже около 90 больших и малых населенных пунктов, и движение продолжается в одном направлении — на запад, — приводит слова Нарышкина РИА Новости.
13 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен отдать армии приказ покинуть Донбасс, чтобы открыть коридор к переговорам.
При этом ранее бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель раскрыла, что власти страны на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году якобы согласились «отдать Донбасс».
В свою очередь Владимир Зеленский считает, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса стал бы для страны стратегическим проигрышем.