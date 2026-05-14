Нетаньяху про будущее Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху процитировал «мыслителя в России» который, заявил, что Израиль — «маленькая, но все же сверхдержава».
«Как однажды сказал один мыслитель — кстати, в России: “государство Израиль — это небольшая сверхдержава, но это сверхдержава”. Мы собираемся стать крупной глобальной сверхдержавой», — сказал Нетаньяху.
Неясно, какого именно мыслителя имел в виду премьер Израиля.
Эти слова были произнесены на совместном брифинге Нетаньяху, министра образования Йоава Киша и главы минфина Бецалеля Смотрича в офисе премьера, где был представлен план «Школы летних каникул».
План призван смягчить последствия операции против Ирана, которая привела к длительному закрытию школ по всей стране. Правительство выделит 1,1 млрд шекелей ($377 млн) на расширение летних программ для школьников и дошкольников, чтобы помочь им восполнить пробелы из-за прерванных занятий.
