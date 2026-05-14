Миссия ООН выразила обеспокоенность арестом трех журналистов в Афганистане

О задержании двух журналистов 10 мая сообщил телеканал TOLO News. По его данным, в Кабуле задержали Имрана Даниша и Мансура Ниази. Центр журналистов Афганистана (AFJC) сообщил о еще одном задержанном журналисте — Джавид Ниази. Он работает репортером и владеет частным информагентством Paigard. Пресс-служба AFJC также сообщила об угрозах в адрес еще трех журналистов. Их имена не разглашают в целях безопасности.