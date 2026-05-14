Москва призвала Токио пересмотреть враждебный курс к России

«С февраля 2022 года Токио исключительно из солидарности с Западом начал враждебную санкционную линию в отношении нашей страны, которую продолжает и по сей день. Именно поэтому первый шаг к пересмотру такой политики должна сделать сама Япония», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.