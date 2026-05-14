Москва призвала Токио пересмотреть враждебный курс к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония самостоятельно начала проводить враждебный курс по отношению к Москве, и именно Токио следует предпринять первый шаг для изменения данной политики.
«С февраля 2022 года Токио исключительно из солидарности с Западом начал враждебную санкционную линию в отношении нашей страны, которую продолжает и по сей день. Именно поэтому первый шаг к пересмотру такой политики должна сделать сама Япония», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.