Маск строил гримасы во время съемки с Трампом и Си Цзиньпином

Предприниматель из США Илон Маск во время официальной фотосъемки на государственном приеме в Пекине, где присутствовали лидеры США Дональд Трамп и Китая Си Цзиньпин, начал строить гримасы. Об этом 14 мая сообщила газета Daily Mail.
Делегация, состоящая из нескольких десятков топ-менеджеров из Соединенных Штатов, прибыла в столицу Китая вместе с Трампом. В рамках визита были запланированы государственный прием и торжественный обед. На кадрах с мероприятия видно, как глава корпорации Apple Тим Кук, находящийся за спиной Маска, вежливо улыбается в объектив. В то же время сидящий перед ним основатель компаний Tesla и SpaceX корчит рожицы и показывает в камеру большие пальцы.
Как отмечает издание, после того как фотограф завершил съемку, Кук сразу перестал улыбаться и принял серьезное выражение лица. Причины подобного поведения Маска на официальном мероприятии не раскрываются.