Маск строил гримасы во время съемки с Трампом и Си Цзиньпином

Делегация, состоящая из нескольких десятков топ-менеджеров из Соединенных Штатов, прибыла в столицу Китая вместе с Трампом. В рамках визита были запланированы государственный прием и торжественный обед. На кадрах с мероприятия видно, как глава корпорации Apple Тим Кук, находящийся за спиной Маска, вежливо улыбается в объектив. В то же время сидящий перед ним основатель компаний Tesla и SpaceX корчит рожицы и показывает в камеру большие пальцы.