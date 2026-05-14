Как украинские БПЛА свалили латвийское правительство

14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об отставке, объяснив этот шаг правительственным кризисом, вызванным инцидентом с падением на территорию республики украинских БПЛА. «Сейчас политическая ревность и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью», — пояснила она на специально созванной пресс-конференции в Риге. Силиня назвала свое решение непростым, но честным, отметив, что «не сдается» и не уходит из политики.
В ночь на 7 мая вошедший в воздушное пространство республики беспилотник упал в городе Резекне на востоке страны. Как подтвердил позже председатель местной краевой думы Гунтарс Скудра, БПЛА обнаружили на территории филиала компании East-West Transit, он попал в пустой нефтяной резервуар. Никто не пострадал. По данным Минобороны Латвии, воздушное пространство страны в тот день пересекли три дрона: два упали на территории Латвии (второй позже был обнаружен в районе волости Гайгалава), а третий вскоре вышел из ее воздушного пространства.
В Минобороны России сообщили об обнаружении группы из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии во время попытки ВСУ атаковать объекты российской гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. По данным российского оборонного ведомства, экспертиза упавших обломков идентифицировала воздушную цель как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый».
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста, заявив, что Рига никогда не разрешала использовать свое воздушное пространство для ударов дронов по российским объектам. МИД Украины признал, что БПЛА были украинскими, и предложил Латвии сотрудничество для предотвращения подобных ситуаций.
Этот инцидент стал причиной острых дискуссий в Латвии, в центре которых оказалась готовность ее вооруженных сил противостоять подобным вторжениям. Поначалу заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгил Лещинскис заявил, что дроны не были сбиты из соображений безопасности: не было уверенности, что обломки или взрывы не создадут угрозу мирным жителям и инфраструктуре. Однако позже командующий НВС Каспарс Пуданс признал, что подвели технические средства: один из БПЛА вообще не был зафиксирован ими. В итоге 10 мая ушел в отставку министр обороны республики Андрис Спрудс.
Как распался кабинет.
Фактически латвийское правительство распалось еще 13 мая — после того как стало ясно, что из правящей коалиции, возглавляемой партией «Новое единство» Силини, выходит младший партнер, партия «Прогрессивные». В этот день Силиня встречалась с лидером фракции «Прогрессивных» в сейме Андрисом Шуваевым, чтобы согласовать новую кандидатуру на пост министра обороны, поскольку ушедший в отставку Спрудс представлял эту партию. Премьер предложила портфель министра генералу Райвису Мелнису. После консультаций Шуваев заявил, что Силиня больше не располагает поддержкой «Прогрессивных», и призвал начать переговоры о формировании нового правительства. «Прогрессивные» отказались отзывать своих министров. Премьер в ответ заявила, что руководство этой партии «предпочло не брать на себя никакой ответственности за благополучие жителей и укрепление безопасности страны».
Как отмечает портал LSM, позиция «Прогрессивных» вызвана тем, что премьер сообщила об увольнении Спрудса раньше, чем он сам. «Инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, ясно показал, что руководство сектора обороны не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной», — написала Силиня в соцсети X.
После этого Спрудс обвинил премьера во лжи, отметив, что она «начала играть в игры», как только узнала о его решении уйти в отставку, и попыталась выставить себя инициатором его увольнения. Спрудс подчеркнул, что взял на себя ответственность за инциденты с БПЛА, и назвал свой уход попыткой «защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию». Отдельно Спрудс намекнул на возможный выход его партии из правящей коалиции.
На фоне размолвки партнеров по правящей коалиции, в которую также входит Союз зеленых и крестьян, оппозиционный блок «Объединенный список», у которого 13 мандатов в 100-местном сейме, начал собирать подписи за отставку премьера. Глава парламентской фракции объединения Эдгар Таварс заявил, что оппозиция готова приступить к формированию правительства. «Прогрессивные» до последнего не поддерживали призывы оппозиции к вотуму недоверия, и еще вечером 13 мая глава МВД Латвии Рихард Козловскис утверждал, что премьер не собирается в отставку. Однако утром 14 мая Шуваев заявил: «Если сегодня в сейме состоится голосование о выражении недоверия Силине, правительство падет».
В итоге оппозиция попыталась сегодня добиться отставки Силини, решив обойти стандартную процедуру, в соответствии с которой вопрос о недоверии премьеру может быть рассмотрен только через пять дней после внесения этой инициативы. С этой целью оппозиция намеревалась поддержать один из запросов к премьеру, который должен был рассматриваться еще 7 мая, и сразу после этого потребовать ее отставки. Однако утром по просьбе премьера заседание сейма прервали на час. После паузы Силиня не вышла к депутатам, а организовала пресс-конференцию, на которой и сообщила об отставке. «Увидев сильного кандидата на пост министра обороны, политические пустословы выбрали кризис — правительственный кризис», — подчеркнула она.
Как будет развиваться ситуация.
До формирования нового кабинета правительство Силини продолжит работу в техническом формате. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс планирует уже 15 мая встретиться с представителями всех фракций сейма для консультаций. После этого ему предстоит назвать кандидата, которому будет поручено формирование новой команды. Последнему предстоит договориться с партиями о коалиции, распределении министерских постов и курсе правительства. После этого новый кабинет должен будет получить поддержку сейма.
Сейчас «Новое единство» Силини располагает в нем 25 мандатами, Союз зеленых и крестьян — 16, «Прогрессивные» — 9. У второй по численности оппозиционной структуры «Национальное объединение» 12 мест. Последние парламентские выборы прошли в республике в 2022 году, очередные должны состояться в этом.
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Мария Павлова отмечает, что формирование дееспособного правительства до октябрьских выборов будет сложной задачей. «Его сейчас теоретически могут сформировать три партии: “Национальное объединение”, “Объединенный список” и Союз зеленых и крестьян. Но они конкурируют между собой примерно за один и тот же электорат, каждый будет тянуть одеяло на себя, и вряд ли им удастся быстро договориться. Партия Силини также будет максимально противодействовать формированию нового правительства», — заявила она РБК.
Эксперт отмечает, что латвийское законодательство позволяет техническому правительству работать до момента формирования нового кабинета по итогам выборов. «Поэтому “Новому единству” сейчас гораздо выгоднее сохранить свои позиции в техническом правительстве и не дать шанса конкурентам сформировать новое. В целом же эту ситуацию все политические силы, безусловно, попытаются разыграть в свою пользу перед парламентскими выборами, до которых всего несколько месяцев. Партиям власти выгодно затягивать этот политический кризис, который будет отвлекать избирателей от проблем в экономике, социальной сфере, коррупционных скандалов», — добавляет Павлова.
Объявляя о своей отставке, Силиня также заявила, что еще до сложения полномочий уволила министра земледелия Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян). СМИ сообщили о его задержании сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с подозрениями в оказании незаконной поддержки деревообрабатывающим предприятиям. «Не потерплю никакой тени подозрений в отношении членов правительства», — сказала журналистам премьер. Краузе вскоре был отпущен и назвал заявления о своем задержании абсолютной чушью, отметив, что сотрудничает с соответствующими органами.
Согласно данным PolitPro, сейчас в опросах с небольшим отрывом лидирует правопопулистская партия «Латвия на первом месте» (LPV, восемь мандатов в нынешнем сейме) с 14,4%, на втором месте «Прогрессивные» с 13,4%, далее следует «Новое единство» с 10,1%. «Национальное объединение» может претендовать на 9,9%, Союз зеленых и крестьян — на 6,2%.
Павлова отмечает, что нынешний политический кризис в Латвии, очевидно, никак не скажется на взаимоотношениях страны с Украиной, поскольку поддержка Киева является общей позицией всех партий республики. «Другое дело, что эта ситуация, конечно, повлияет на настроения латвийского общества, которое помимо общей усталости от конфликта и недоверия к властям теперь еще испытывает и сомнения в их способности защитить безопасность страны», — заключила эксперт.