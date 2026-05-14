Три человека пострадали при наезде автомобиля на остановку в Москве

ДТП с участием автомобиля Инфинити в Москве.
На проспекте Мира в Москве, в районе дома 48, автомобиль Infiniti въехал в остановку общественного транспорта, сообщает столичная Госавтоинспекция (ГАИ).
По данным ГАИ, пострадали три человека, которые были в это время на тротуаре.
По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. Расследование инцидента продолжается.
По данным Mash, за рулем Infiniti находился 21-летний парень, который потерял управление и вылетел прямо на людей, ожидавших на остановке. В результате трех женщин отвезли в больницу: у двоих диагностированы переломы ног, у третьей — ушиб грудной клетки.
При этом ТАСС в оперативных службах сообщили, что тяжелых травм у пострадавших в результате наезда нет.
