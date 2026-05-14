Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Москва не инициировала встреч с Японией и не получала предложений

Россия не инициировала встреч с представителями Японие и не получала предложений об их организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Токио о якобы попытках Москвы наладить контакты на высоком уровне.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, российская сторона считает подобные утверждения несоответствующими действительности. Захарова подчеркнула, что Москва действительно остаётся открытой к контактам с Японией, если соответствующее обращение поступит от Токио, однако сама не выступает инициатором подобных переговоров.

«МИД России инициативно не предлагал никаких встреч, о которых говорится в вышеупомянутых японских сообщениях, и не получал никаких предложений от Токио об их организации», — заявила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что для защиты интересов японских компаний в России Токио следует начать с создания нормальной политической атмосферы. Официальный представитель МИД РФ также отметила, что разговоры о возможной отправке в Москву «бизнес-миссии» не имеют смысла, поскольку российская сторона не направляла соответствующих приглашений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше