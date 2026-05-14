Ермак остался в СИЗО из-за неоплаченного залога в 140 млн гривен

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак находится в СИЗО, так как залог за него не внесли к концу банковского дня, заявил изданию «Страна» его адвокат Игорь Фомин.
«Как утверждают источники в правоохранительных органах, Ермак остается в СИЗО. Не успели собрать и внести сегодня залог», — подтвердил эту информацию украинский журналист Михаил Ткач.
По данным издания, из необходимых 140 млн грн ($4,1 млн — около 302 млн руб.) к 17:00 удалось внести лишь около 14,5 млн грн.
Накануне Ермак заявил, что не сможет внести назначенный ему залог. «У меня точно нет таких денег», — ответил он на вопрос журналиста в зале суда о том, считает ли назначенный залог для себя посильным. По утверждению политика, он располагает только той суммой, которая зафиксирована в его декларации.
По данным декларации за прошлый год, общий доход Ермака составил около 1,2 млн грн. Среди задекларированных активов — квартира в Киеве площадью около 107 кв. м и Mercedes-Benz 2019 года выпуска.
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак стал фигурантом уголовного дела о коррупции, которое расследуют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Ермака подозревают в отмывании 460 млн грн, что составляет около $10,5 млн, в рамках организованной преступной группы. По версии следствия, эти средства были легализованы через проект строительства элитного жилого комплекса «Династия» в Киевской области.
В ноябре 2025 года разразился коррупционный скандал вокруг государственной компании «Энергоатом», в материалах которого упоминался псевдоним Али-Баба, связанный с Ермаком. 28 ноября в его жилье и рабочем кабинете прошли обыски, и в тот же день он был уволен с поста главы офиса президента. 11 мая 2026 года Ермаку официально предъявили обвинения, а 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 140 млн грн.
