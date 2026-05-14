Ермак остался в СИЗО из-за неоплаченного залога в 140 млн гривен

В ноябре 2025 года разразился коррупционный скандал вокруг государственной компании «Энергоатом», в материалах которого упоминался псевдоним Али-Баба, связанный с Ермаком. 28 ноября в его жилье и рабочем кабинете прошли обыски, и в тот же день он был уволен с поста главы офиса президента. 11 мая 2026 года Ермаку официально предъявили обвинения, а 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 140 млн грн.