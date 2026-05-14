Трамп рассказал о помощи, которую Си Цзиньпин предложил США по Ирану

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил США содействие в обеспечении судоходства через Ормузский пролив на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.
По словам американского лидера, Си Цзиньпин заинтересован в достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном. «Президент Си хотел бы, чтобы сделка состоялась. И он предложил помощь, сказав: “Если я могу чем-либо помочь, я хотел бы помочь”, — заявил Трамп.
Китай заинтересован в сохранении свободного судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Трамп пояснил, что Пекин поддерживает контакты с Тегераном, поскольку закупает большие объемы иранской нефти.
Вместе с этим Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику, добавил американский президент. «Это очень серьезное заявление», — заключил он.
Трамп до 15 мая будет находиться в Пекине, куда прилетел на переговоры Си Цзиньпином.
Иранский посол в Китае заявил, что видит в Пекине потенциального посредника для заключения соглашения с США о прекращении войны на Ближнем Востоке. По данным The New York Times, именно КНР в последнюю минуту подтолкнула Тегеран к апрельскому перемирию c Вашингтоном на две недели.
Тем временем The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников, рассказавших о содержании конфиденциального аналитического отчета разведки США, пишет, что Китай использует войну в Иране для достижения преимущества над США в военной, экономической, дипломатической и других областях. Эта информация вызвала тревогу в Пентагоне из-за геополитических издержек противостояния с Тегераном в то время, когда Трамп гостит в Пекине.
В докладе, в частности, указывается, что после начала войны в Иране 28 февраля Китай продавал оружие союзникам США в Персидском заливе, которые пытались защитить свои военные базы и нефтяную инфраструктуру от иранских атак. Также Пекин оказывал помощь различным странам, испытывающим трудности с энергетикой после закрытия Ормузского пролива.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».