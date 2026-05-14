Никто не хочет подставляться: За Ермака внесли только десятую часть залога

«Ермак остаётся в СИЗО. Не успели собрать и внести сегодня залог», — написал он в одной из социальных сетей.
По словам журналиста, за полчаса до окончания банковского дня из 140 миллионов гривен за Ермака были внесены только 14,5 миллиона — около 10% от требуемой суммы. Ткач также сообщил, что офис Зеленского задействовал для решения этого вопроса весь административный ресурс, но желающих «подставляться» оказалось мало.
Напомним, соратника Владимира Зеленского Андрея Ермака подозревают в легализации незаконных доходов; материалы дела насчитывают 16 томов (примерно по 250 страниц каждый). Его арестовали на два месяца, назначив залог в 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов). В ответ фигурант заявил, что не располагает такими средствами, но имеет состоятельных друзей.
