Никто не хочет подставляться: За Ермака внесли только десятую часть залога

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак проведёт ночь в следственном изоляторе — за него не успели внести залог до окончания банковского рабочего дня. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники в правоохранительных органах Незалежной.

«Ермак остаётся в СИЗО. Не успели собрать и внести сегодня залог», — написал он в одной из социальных сетей.

По словам журналиста, за полчаса до окончания банковского дня из 140 миллионов гривен за Ермака были внесены только 14,5 миллиона — около 10% от требуемой суммы. Ткач также сообщил, что офис Зеленского задействовал для решения этого вопроса весь административный ресурс, но желающих «подставляться» оказалось мало.

Напомним, соратника Владимира Зеленского Андрея Ермака подозревают в легализации незаконных доходов; материалы дела насчитывают 16 томов (примерно по 250 страниц каждый). Его арестовали на два месяца, назначив залог в 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов). В ответ фигурант заявил, что не располагает такими средствами, но имеет состоятельных друзей.

Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
