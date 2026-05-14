Мерц ответил на предложение Путина сделать Шредера переговорщиком от ЕС

Позже источники Der Spiegel рассказали, что в Евросоюзе рассматривают возможность назначения своим послом ~бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель~. Среди преимуществ этого варианта отмечают тот факт, что она лично знакома и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, знает русский язык и считается нейтральной стороной, поскольку много лет находится в отставке. В то же время она несколько раз осуждала действия Москвы, хотя и избегала резких формулировок. При этом в офисе Меркель заявили, что им не поступало ни одного официального предложения о сотрудничестве.