В Белгородской области при ударе дрона погиб мужчина

При взрыве украинского дрона в селе Головчино Белгородской области погиб один человек, сообщает оперативный штаб региона в телеграм-канале.
«В Грайворонском округе в селе Головчино FPV-дрон ударил по территории частного дома. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.
Еще один мужчина получил ранения головы и ног, его доставили в больницу в Белгороде.
Ранения лиц и баротравмы получили также два человека в Шебекинском округе. Им оказали помощь в больнице № 2 города Белгорода и отпустили на амбулаторное лечение.
