Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв шторма в индийском штате Уттар-Прадеш выросло до 111 человек

Число погибших в результате сильного шторма в индийском штате Уттар-Прадеш возросло до 111 человек, еще 72 человека ранены, сообщает газета Indian Express.

Источник: РБК

Число погибших в результате сильного шторма в индийском штате Уттар-Прадеш возросло до 111 человек, еще 72 человека ранены, сообщает газета Indian Express.

Вечером 13 мая на несколько районов штата обрушилась пыльная буря, сопровождавшаяся дождем и грозами. Некоторые люди погибли из-за упавших деревьев, другие — из-за обрушившихся конструкций и ударов молний.

Полиция и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий использовали бензопилы и краны для расчистки завалов. Власти поручили чиновникам оказать медицинскую и финансовую помощь пострадавшим семьям в течение 24 часов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Он просит передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии.

На тот момент в Уттар-Прадеше сообщили о 104 погибших и повреждении около 100 домов.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».