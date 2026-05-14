Число жертв шторма в индийском штате Уттар-Прадеш выросло до 111 человек

Число погибших в результате сильного шторма в индийском штате Уттар-Прадеш возросло до 111 человек, еще 72 человека ранены, сообщает газета Indian Express.
Вечером 13 мая на несколько районов штата обрушилась пыльная буря, сопровождавшаяся дождем и грозами. Некоторые люди погибли из-за упавших деревьев, другие — из-за обрушившихся конструкций и ударов молний.
Полиция и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий использовали бензопилы и краны для расчистки завалов. Власти поручили чиновникам оказать медицинскую и финансовую помощь пострадавшим семьям в течение 24 часов.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Он просит передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии.
На тот момент в Уттар-Прадеше сообщили о 104 погибших и повреждении около 100 домов.
