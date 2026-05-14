Пашинян не видит рисков в новом законе РФ для 102-й базы в Гюмри

Как сообщает «Sputnik Армения», отвечая на вопрос о возможных рисках, связанных с присутствием 102-й базы в Гюмри, Пашинян указал, что у него нет беспокойства. Он пояснил, что данная база, независимо от законодательства РФ, обязана действовать в соответствии с армянскими законами и в рамках юрисдикции Армении.