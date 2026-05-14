Пашинян не видит рисков в новом законе РФ для 102-й базы в Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 мая заявил об отсутствии опасений в связи с принятым в России законом, предусматривающим возможность привлечения Вооруженных сил для защиты арестованных за рубежом россиян, с учетом дислокации в республике 102-й российской военной базы.
Как сообщает «Sputnik Армения», отвечая на вопрос о возможных рисках, связанных с присутствием 102-й базы в Гюмри, Пашинян указал, что у него нет беспокойства. Он пояснил, что данная база, независимо от законодательства РФ, обязана действовать в соответствии с армянскими законами и в рамках юрисдикции Армении.
Государственная дума 13 мая приняла во втором и третьем чтениях закон, закрепляющий право на применение армии для защиты граждан РФ, арестованных по решениям иностранных судов без участия России. Согласно пояснительной записке, авторы инициативы предлагают наделить главу государства полномочиями направлять Вооруженные силы РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судебных органов.