В США признали уникальные характеристики российской МБР «Сармат»

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» существенно превосходит зарубежные аналоги. Об этом написало американское издание Military Watch Magazine.
«Чтобы оценить возможности “Сармата”, следует отметить, что предыдущие российские межконтинентальные ракеты “Тополь” и “Ярс” имели расчетную дальность около 11 тысяч километров, а американская МБР LGM-30G Minuteman III, единственная ракета НАТО наземного базирования — порядка 13 тысяч километров», — говорится в материале.
Издание напомнило, что до этого рекордсменами считались китайские ракеты DF-41 и DF-5, а также северокорейские Hwasong-17 и Hwasong-18, дальность которых оценивалась примерно в 15 тысяч километров. Но и это менее половины от возможностей «Сармата», отмечается в статье.
В материале уточнили, что экстремальная дальность ракетной системы связана с интеграцией гиперзвукового планирующего блока «Авангард». Такого рода модификация российского вооружения вызывает серьезную тревогу у западных стран, особенно на фоне того, что они все еще отстают от Китая и России в их практическом внедрении из-за проблем в разработке.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил , что возможности новой МБР «Сармат» позволяют преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. По словам главы государства, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения более 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности.
12 мая Минобороны РФ показало видео пуска новейшей ракеты «Сармат». По данным военного ведомства, РВСН произвели успешный пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».