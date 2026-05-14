Захарова призвала Японию первой пересмотреть политику в отношении России

Ранее Захарова заявила, что Японии следует начать с нормализации политической атмосферы для защиты интересов своих компаний в России. По словам официального представителя МИД РФ, разговоры о возможной отправке в Москву «бизнес-миссии» не имеют смысла, поскольку российская сторона не направляла соответствующих приглашений. Дипломат также подчеркнула, что инициатива по нормализации отношений должна исходить именно от Токио.