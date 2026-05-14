Ангела Меркель оценила риски выхода США из НАТО для Европы

Ангела Меркель прокомментировала возможный выход США из НАТО, назвав его невыгодным для Европы и Америки. Политик отметила, что ни одна страна не может решать проблемы в одиночку, особенно на фоне растущих глобальных угроз. В качестве примера такого вызова она привела Китай с его политическими амбициями.

Источник: Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу Focus заявила, что возможный выход Соединенных Штатов из НАТО не соответствует интересам европейских государств и самого Вашингтона.

«Это (выход США из НАТО — ред.) не в интересах Европы, и я твердо убеждена, что это также не в интересах Америки», — отметила политик.

По мнению Меркель, в условиях увеличения числа глобальных вызовов ни одна страна мира не может решать проблемы самостоятельно. В качестве одного из таких вызовов экс-канцлер назвала Китай с его «политическими амбициями». «И поэтому даже такая большая и сильная страна, как Соединенные Штаты, должна быть заинтересована в том, чтобы иметь несколько друзей в мире. Это не может навредить», — резюмировала она.

