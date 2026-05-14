Прибалтика насквозь поражена «бациллой русофобии». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в этом регионе вряд ли есть право голоса о налаживании диалога с Российской Федерацией.
Также Песков добавил, что киевский режим не будет никого щадить или жалеть, если его должным образом не обсуждать.
Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее предложила себя в качестве переговорщика от Евросоюза в потенциальном диалоге с Россией. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом ответила на надежды Каллас стать посредником.