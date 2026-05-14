Ранее молдавская общественность уже выражала возмущение героизацией нацизма в учебниках для 12-х классов. В молдавском школьном пособии по истории американские бомбардировщики на иллюстрации выдали за советские. Бывший вице-премьер республики Александр Муравский сообщил очередном искажении фактов: на фото из учебника подписано, что «советские самолёты» бомбят румынские нефтепромыслы в Плоешты, хотя на самом деле это американские бомбардировщики. Теперь выяснилось, что аналогичные проблемы присутствуют и в учебниках для девятиклассников.