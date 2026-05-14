Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ПМР назвал новые учебники истории Молдавии нацистской пропагандой

Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский назвал новые учебники по истории, выпущенные в Молдавии, прямой пропагандой нацистских преступников. Поводом для критики стало восхваление в пособиях фигуры маршала Иона Антонеску — союзника Гитлера. Своё заявление приднестровский лидер сделал по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Источник: Life.ru

«Обсуждали учебники, которые называются “История румын или всеобщая история”. Почему они выпускаются для Приднестровья на русском языке? Странно, для школ на румынском языке обучения. Почему? Потому, что это пропаганда. Пропаганда Антонеску и его прихвостней — нацистских преступников», — сказал Красносельский.

Ранее молдавская общественность уже выражала возмущение героизацией нацизма в учебниках для 12-х классов. В молдавском школьном пособии по истории американские бомбардировщики на иллюстрации выдали за советские. Бывший вице-премьер республики Александр Муравский сообщил очередном искажении фактов: на фото из учебника подписано, что «советские самолёты» бомбят румынские нефтепромыслы в Плоешты, хотя на самом деле это американские бомбардировщики. Теперь выяснилось, что аналогичные проблемы присутствуют и в учебниках для девятиклассников.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше