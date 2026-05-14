Мерц ответил на предложение об участии Шредера в диалоге с РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские государства самостоятельно определят представителя на возможных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что диалог требует обоюдного желания, и никто не вправе навязывать ЕС переговорщика. Ранее Владимир Путин предложил на эту роль экс-канцлера Герхарда Шредера, но глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру, назвав его лоббистом российских госкомпаний.

Источник: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские государства самостоятельно определят представителя на возможных переговорах с Россией. Как сообщает Guardian, Мерц отметил: «Мы хотим помочь завершить эту ужасную войну как можно скорее». При этом он добавил, что диалог требует «обоюдного желания». «Мы, европейцы, решаем, кто говорит от нашего имени, и никто другой», — подчеркнул канцлер ФРГ. Фридрих Мерц также указал, что «российские атаки противоречат» утверждению президента России Владимира Путина о том, что «война близится к концу».

Ранее Владимир Путин предложил на роль переговорщика бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. 7 мая председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к потенциальным переговорам с Владимиром Путиным. 9 мая российский лидер назвал Шредера подходящей кандидатурой.

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла возможность рассмотрения кандидатуры экс-канцлера, поскольку он был «лоббистом российских госкомпаний» и будет сидеть «по обе стороны стола переговоров». По данным СМИ, против этой кандидатуры также настроены в правительстве ФРГ. 11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва пока не получала ответа ЕС по кандидатуре Шредера.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше