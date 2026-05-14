Мерц ответил на предложение об участии Шредера в диалоге с РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские государства самостоятельно определят представителя на возможных переговорах с Россией. Как сообщает Guardian, Мерц отметил: «Мы хотим помочь завершить эту ужасную войну как можно скорее». При этом он добавил, что диалог требует «обоюдного желания». «Мы, европейцы, решаем, кто говорит от нашего имени, и никто другой», — подчеркнул канцлер ФРГ. Фридрих Мерц также указал, что «российские атаки противоречат» утверждению президента России Владимира Путина о том, что «война близится к концу».