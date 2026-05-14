Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку правительства Латвии, заявил, что в странах Прибалтики в настоящее время вряд ли могут получить право голоса политики, выступающие за диалог с Россией.
В интервью Первому каналу Песков отметил: «Прибалтика насквозь поражена этой бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там сейчас могут иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией».
Таким образом представитель Кремля оценил риски прихода в латвийский кабмин политиков, проводящих еще более русофобский курс.