Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков усомнился в праве голоса политиков в Прибалтике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку правительства Латвии. В интервью Первому каналу он заявил, что Прибалтика поражена русофобией, поэтому политики, выступающие за диалог с Россией, вряд ли могут получить право голоса. Таким образом в Кремле оценили риски прихода в латвийский кабмин еще более радикальных сил.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку правительства Латвии, заявил, что в странах Прибалтики в настоящее время вряд ли могут получить право голоса политики, выступающие за диалог с Россией.

В интервью Первому каналу Песков отметил: «Прибалтика насквозь поражена этой бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там сейчас могут иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией».

Таким образом представитель Кремля оценил риски прихода в латвийский кабмин политиков, проводящих еще более русофобский курс.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше