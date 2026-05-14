AT: Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды «Посейдон»

Подлодка «Хабаровск» станет новым элементом стратегического оружия России с ядерными торпедами «Посейдон». По данным Asia Times, вооружение предназначено для подводной войны и контроля вооружений. В конструкции субмарины объединены элементы подлодок «Борей» и «Белгород», что указывает на ее особое предназначение.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды «Посейдон» на борту специализированной подводной лодки «Хабаровск», что, по мнению обозревателей, способно существенно повлиять на баланс сил в сфере подводной обороны. Как сообщает Asia Times, данное вооружение все чаще рассматривается в качестве инструмента сдерживания в контексте контроля над вооружениями и ведения подводной войны.

«Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон” на борту специализированной подводной лодки “Хабаровск”. Это оружие все чаще прочат на роль средства сдерживания для контроля вооружений и подводной войны. Подлодка станет одним из элементов “непобедимого” стратегического оружия президента Владимира Путина, впервые представленного в 2018 году. <…> Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника», — отмечается в публикации.

Согласно уточнениям издания, длина субмарины «Хабаровск» составляет около 135 метров. В ее конструкции объединены элементы атомных подводных ракетоносцев класса «Борей» и подлодки «Белгород», которая являлась первым носителем «Посейдона». Предполагается, что новая подводная лодка способна нести до шести торпед «Посейдон» в боковых отсеках, а также ограниченный комплект обычных торпед, что указывает на ее особое стратегическое предназначение.

Подводный аппарат «Посейдон»: новейшая разработка российских ученых
Разработки в области оружия привлекают внимание как военных экспертов, так и простых граждан. Осенью 2025 Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергоустановкой. В материале — главная информация о новинке.
