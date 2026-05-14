Вооруженные силы Украины намеренно разрушают объекты гражданской инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях в зоне вооруженного конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Как уточнил дипломат, ранее стало известно о случаях пересечения линии боевых действий гражданами Украины. Оказавшиеся на подконтрольной РФ территории люди сообщили о действиях ВСУ, направленных против инфраструктуры страны.
«Они дали показания о целенаправленных и преднамеренных действиях вооруженных формирований Украины по планомерному уничтожению гражданской социальной и промышленной инфраструктур», — уточнил Мирошник.
Он заявил, что киевский режим также совершал насильственное изъятие детей у украинцев, которые отказывались от принудительной эвакуации, объявленной властями Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что Следственный комитет РФ завершил расследование 966 уголовных дел в отношении боевиков ВСУ. Фигурантами в расследованиях были 1,2 тысячи украинских военнослужащих.